Индекс Мосбиржи упал до минимума с осени 2022 года

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в понедельник, 20 июля, опустился ниже 1900 пунктов впервые с 10 октября 2022 года.

По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии, пишет РБК, снижение составило 2,06%. В ходе торгов потери частично скорректировались и, по состоянию на 10:15 мск, индекс вернулся к отметке выше 1900 пунктов.

Российский рынок акций, отмечает РБК, снижается уже пятый месяц подряд. С начала 2026-го индекс Мосбиржи потерял около 30%.

Опрошенные РБК эксперты прогнозируют, что индекс Мосбиржи может опуститься до отметки 1850 пунктов. Они отмечают, что 24 июля ЦБ должен принять решение по ключевой ставке. Если регулятор не станет снижать ставку, считают эксперты, рынок акций может ускорить падение.

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