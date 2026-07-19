В США задержали Эндрю и Тристана Тейтов. Великобритания потребует экстрадировать братьев, обвиняемых в сексуализированном насилии

Федеральные маршалы США задержали блогера Эндрю Тейта, известного женоненавистническими заявлениями, и его брата Тристана. По данным СМИ, братьев задержали в Майами у спорткомплекса Джеймса Найта, где Эндрю Тейт — профессиональный кикбоксер — должен был провести турнир по боям на кулаках.

Информацию о задержании Тейтов подтвердила Королевская прокуратура Великобритании. Лондон будет добиваться экстрадиции Тейтов из США по обвинениям в сексуализированном насилии, о которых заявили семь потерпевших. У братьев есть паспорта как Великобритании, так и США.

В Великобритании братьям Тейт предъявлены обвинения в многочисленных преступлениях, совершенных в 2010-2017 годах. Речь, в том числе идет об изнасилованиях, избиениях, торговле людьми, распространении порнографии и изображений детей в непристойном виде.

Минюст США подтвердил, что Тейтов задержали «в рамках процедуры экстрадиции». Источник CNN рассказал, что братья предстанут перед федеральным судом на следующей неделе.

Помимо Великобритании, Эндрю и Тристану Тейтам предъявлены обвинения в Румынии. В июне 2026 года братья приезжали в Россию, где среди прочего посетили Петербургский международный экономический форум. На мероприятии их встретили караваем, народными танцами и песней «Матушка».

Кто такие братья Тейт и в чем их обвиняли в Румынии

Блогер Эндрю Тейт годами хвастался роскошной жизнью и пропагандировал токсичную маскулинность Теперь его обвиняют в изнасиловании, торговле людьми и организации сексуализированного рабства

Кто такие братья Тейт и в чем их обвиняли в Румынии

Блогер Эндрю Тейт годами хвастался роскошной жизнью и пропагандировал токсичную маскулинность Теперь его обвиняют в изнасиловании, торговле людьми и организации сексуализированного рабства