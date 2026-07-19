В работе фейсбука и инстаграма произошел масштабный сбой

В работе соцсетей Facebook и Instagram (обе принадлежат компании Meta) произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector (1,2).

О проблемах в основном с доступом к сайту фейсбука и приложению инстаграма сообщают жители нескольких стран. Речь идет в том числе о пользователях из США, Аргентины, Индии, Сингапура и стран Европы. Пользователи из России также жалуются на сбой в работе инстаграма.

В Meta, Facebook и Instagram пока не комментировали сообщения о сбое.