Правительство РФ предложило расширить список статей УК, осужденных по которым можно отправлять на войну
Правительство России внесло в Госдуме законопроект, предлагающий расширить список статей Уголовного кодекса, обвиняемые и осужденные по которым могут заключать контракты с Минобороны РФ во время мобилизации, военного положения и в военное время. На документ обратила внимание «Верстка».
Законопроектом предлагается исключить из оснований, препятствующих заключению контракта, наличие неснятой или непогашенной судимости по нескольким статьям. Среди них:
- Статья 200.1 (контрабанда наличных денег), несколько частей статьи 229.1 (контрабанда наркотиков) и части 1 статьи 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров);
- Часть 2 статьи 209 (участие в банде) и часть 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе);
- Пункт «б» части 2 статьи 215.4 (незаконное проникновение на охраняемый объект с намерением выдать гостайну);
- Часть 1 статьи 221 (хищение или вымогательство ядерных материалов);
- Статья 284 (утрата документов, содержащих гостайну).
В пояснительной записке говорится, что законопроект «направлен на расширение круга лиц», с которыми может быть заключен контракт на службу в российской армии.
«Верстка» напоминает, что сейчас законодательство позволяет заключать контракт с лицами с судимостью или уголовным преследованием по большинству составов преступлений. Исключение составляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряд террористических, экстремистских, диверсионных, государственных и некоторых других преступлений.