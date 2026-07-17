Правительство РФ предложило расширить список статей УК, осужденных по которым можно отправлять на войну

Правительство России внесло в Госдуме законопроект, предлагающий расширить список статей Уголовного кодекса, обвиняемые и осужденные по которым могут заключать контракты с Минобороны РФ во время мобилизации, военного положения и в военное время. На документ обратила внимание «Верстка».

Законопроектом предлагается исключить из оснований, препятствующих заключению контракта, наличие неснятой или непогашенной судимости по нескольким статьям. Среди них:

Статья 200.1 (контрабанда наличных денег), несколько частей статьи 229.1 (контрабанда наркотиков) и части 1 статьи 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров);

Часть 2 статьи 209 (участие в банде) и часть 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе);

Пункт «б» части 2 статьи 215.4 (незаконное проникновение на охраняемый объект с намерением выдать гостайну);

Часть 1 статьи 221 (хищение или вымогательство ядерных материалов);

Статья 284 (утрата документов, содержащих гостайну).

В пояснительной записке говорится, что законопроект «направлен на расширение круга лиц», с которыми может быть заключен контракт на службу в российской армии.

«Верстка» напоминает, что сейчас законодательство позволяет заключать контракт с лицами с судимостью или уголовным преследованием по большинству составов преступлений. Исключение составляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряд террористических, экстремистских, диверсионных, государственных и некоторых других преступлений.

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