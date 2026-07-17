Бывшего чиновника Минпромторга заподозрили в хищении при импортозамещении подгузников

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишут ТАСС и РБК, ссылаясь на источники.

Расследование связано с хищением бюджетных денег, выделенных на реализацию инновационных проектов в рамках программы импортозамещения.

По словам источника ТАСС, ущерб по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, составляет более 50 миллионов рублей. Источник отметил, что в деле могут появиться новые эпизоды, а общий ущерб вырасти до миллиарда рублей.

Колобов просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. ТАСС уточняет, что, когда судья зачитывал постановление об аресте, Колобов упал в обморок.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что Колобов уволился из министерства в мае 2023 года.