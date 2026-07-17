Белый дом уволил оператора телесуфлера, который делал ставки на выступления Трампа. Всего он успел заработать 100 тысяч долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США ведет расследование о незаконных онлайн-ставках в отношении оператора телесуфлера Белого дома Габриэля Переса, сообщает The Wall Street Journal.

Перес, предположительно, делал ставки на выступления Дональда Трампа на онлайн-платформе и заработал на этом около 100 тысяч долларов. Kalshi начала внутреннее расследование ставок Переса, заморозила его счет, на котором оставались около 90 тысяч долларов. Компания передала свои выводы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Перес был отстранен от работы без сохранения зарплаты. Трамп, по ее словам, считает поступок Переса «крайне прискорбным и, честно говоря, позорным».

Белый дом в марте предупредил сотрудников о том, что недопустимо использовать свои должностные обязанности для размещения ставок на рынках предсказаний. Чиновникам разослали напоминание о запрете на использование служебной информации в личных целях. Предупреждение появилось на фоне войны с Ираном и череды ставок, связанных с этим событием.

Весной в США задержали военнослужащего спецназа, который участвовал в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и делал ставки на бирже предсказаний Polymarket на ее исход.

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