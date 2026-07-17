Алексей и Маша Москалевы получили политическое убежище во Франции
Алексей Москалев и его дочь Маша получили политическое убежище во Франции. Об этом со ссылкой на семью сообщила правозащитная организация inTransit, которая помогала Москалевым.
Москалевы приехали во Францию по гуманитарной визе в марте.
Алексей Москалев в одиночку воспитывает Машу. В 2023 году его приговорили к двум годам колонии по делу о «дискредитации» российской армии из-за комментариев в «Одноклассниках». Власти обратили внимание на семью из Тульской области после того, как Маша нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО.
После того как Москалева отправили сначала под домашний арест, а потом в колонию, Машу передали сначала в социально-реабилитационный центр, откуда ее забрала мать, прежде не воспитывавшая девочку.
В 2024 году Москалев вышел из колонии и забрал дочь. Вместе они уехали из России, сначала в Германию, а затем во Францию.