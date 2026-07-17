Алексей и Маша Москалевы получили политическое убежище во Франции

Алексей Москалев и его дочь Маша получили политическое убежище во Франции. Об этом со ссылкой на семью сообщила правозащитная организация inTransit, которая помогала Москалевым.

Москалевы приехали во Францию по гуманитарной визе в марте.

Алексей Москалев в одиночку воспитывает Машу. В 2023 году его приговорили к двум годам колонии по делу о «дискредитации» российской армии из-за комментариев в «Одноклассниках». Власти обратили внимание на семью из Тульской области после того, как Маша нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО.

После того как Москалева отправили сначала под домашний арест, а потом в колонию, Машу передали сначала в социально-реабилитационный центр, откуда ее забрала мать, прежде не воспитывавшая девочку.

В 2024 году Москалев вышел из колонии и забрал дочь. Вместе они уехали из России, сначала в Германию, а затем во Францию.

Вот что они рассказывали об эмиграции

«Мы в подвешенном состоянии. Мы ежедневно ждем» Интервью Алексея Москалева и его дочери Маши. Вы точно знаете про их дело: отца посадили за антивоенный рисунок школьницы. Осенью 2024-го они смогли уехать из России

Вот что они рассказывали об эмиграции

«Мы в подвешенном состоянии. Мы ежедневно ждем» Интервью Алексея Москалева и его дочери Маши. Вы точно знаете про их дело: отца посадили за антивоенный рисунок школьницы. Осенью 2024-го они смогли уехать из России