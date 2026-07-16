В ВШЭ предложили бесплатное образование участникам отрядов БАРС и военным беспилотных войск, если те отслужат год по специальному контракту

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) объявила, что будет за свой счет обучать участников отрядов и военнослужащих войск беспилотных систем, отслуживших год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Речь идет о заключивших специальный контракт через университет.

В руководстве вуза уточнили «Осторожно, новости!», что на бесплатное обучение могут претендовать те, кто отслужил по контракту год.

ВШЭ предлагают следующую схему: абитуриент подает заявление на зачисление в вуз и заключает контракт на военную службу или службу в БАРСе. После этого его зачисляют на программу дополнительного образования, а, когда контракт заканчивается, переводят на программу бакалавриата или магистратуры.

В вузе подчеркнули, что такой вариант подходит абитуриентам, которые не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов.

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