Рэпера Птаху оштрафовали на 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Музыкант убеждал суд, что «помогает детям и бойцам в зоне СВО»

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (настоящее имя Давид Нуриев) на 80 тысяч рублей по административному делу о пропаганде наркотиков, пишет «Медиазона».

По данным РИА Новости, поводом для административного дела стали композиции «Не поздно», «Не могу» и «Монолог». Последний трек был записан группой Centr, участником которой ранее был Птаха.

Песни были размещены в группе «Птаха aka Зануда» во «ВКонтакте». Музыкант на суде настаивал, что публикации в соцсети сделал не он, и напомнил, что «помогает детям и бойцам в зоне в ДНР». Вину он не признал

В России с марта 2026 года действует запрет на упоминание наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки. Такая маркировка должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.

Птаха — бывший участник группы Centr, в которой также состояли Гуф и Slim. В феврале 2016 года Птаха ездил на восток Украины, где дал несколько концертов и получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

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