Анонсирован сборник ранее не издававшихся песен Дэвида Боуи. Часть из них была записана с создателем Led Zeppelin Джимми Пейджем

Лейбл Polydor анонсировал выпуск сборника, в который войдут десять ранее не издававшихся композиций Дэвида Боуи, пишет «Би-би-си».

В сборник, получивший название «The Shel Talmy Recordings», войдут треки, которые Боуи записал в самом начале своей карьеры в 1965 году, когда выступал под псевдонимом Дэйви Джонс.

В некоторых композициях гитарные партии исполнял Джимми Пейдж — будущий создатель Led Zeppelin, который на тот момент был сессионным музыкантом.

Сборник будет выпущен 18 сентября. Одна из композиций, «I Want Your Love», уже официально доступна на стримингах.

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