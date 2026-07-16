Анонсирован сборник ранее не издававшихся песен Дэвида Боуи. Часть из них была записана с создателем Led Zeppelin Джимми Пейджем
Источник: BBC News
Лейбл Polydor анонсировал выпуск сборника, в который войдут десять ранее не издававшихся композиций Дэвида Боуи, пишет «Би-би-си».
В сборник, получивший название «The Shel Talmy Recordings», войдут треки, которые Боуи записал в самом начале своей карьеры в 1965 году, когда выступал под псевдонимом Дэйви Джонс.
В некоторых композициях гитарные партии исполнял Джимми Пейдж — будущий создатель Led Zeppelin, который на тот момент был сессионным музыкантом.
Сборник будет выпущен 18 сентября. Одна из композиций, «I Want Your Love», уже официально доступна на стримингах.