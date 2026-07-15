Войска РФ нанесли удары по Одессе. Три человека погибли, еще трое ранены

Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате российского удара по Одессе, сообщил глава администрации города Сергей Лысак. Раненых доставили в больницы состоянии средней тяжести.

Подробности атаки чиновник не сообщил. Из сообщений в его телеграм-канале следует, что с вечера 14 июля войска РФ несколько раз наносили удары по городу.

Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, один из ударов пришелся на гражданскую инфраструктуру. Разрушен склад одного из предприятий. Там произошел пожар. Повреждены два грузовых автомобиля.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 15 июля нанесли удары ракетами и беспилотниками по портам Украины, которые используют для доставки грузов для ВСУ.

Целями атаки стали порты «Одесса» и «Черноморск» Одесской области. Там, как утверждает ведомство, повреждена инфраструктура, резервуары с топливом и цеха по производству беспилотников. Кроме того, российские военные нанесли удары по четырем грузовым судам в портах «Черноморск» и «Днепро-Бугский».

Всего Россия запустила по Украине две ракеты и 122 беспилотника разных типов, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Украинские системы ПВО сбили 101 дрон.

О последствиях российских ударов также сообщили власти Черниговской области. Там один человек погиб, повреждены жилой дом и автомобиль, на территории предприятия возник пожар. ВС РФ атаковали три района Днепропетровской области, один человек получил ранения.

В Житомирской области под удар попала заправка, два человека пострадали. В городе Очаков Николаевской области девять человек ранены в результате обстрела из реактивной системы залпового огня. В Сумах также сообщили, что войска РФ обстреляли город из РСЗО. Семь человек пострадали, повреждены дома.