В Украине изменят дизайн новой банкноты в 2000 гривен. Шрифт на купюре связали с Россией

Национальный банк Украины (НБУ) объявил, что обновит дизайн банкноты номиналом 2000 гривен после того, как использованный на ней шрифт подвергся критике.

Нацбанк Украины представил новую купюру 10 июля. На ней изображен украинский поэт и диссидент . Банкноту планируется ввести в обращение 4 сентября — в годовщину смерти поэта.

Вскоре после презентации новой купюры дизайнер и военный Богдан Гдаль заявил, что НБУ использовал для оформления надписи «Две тысячи гривен» «пиратский» шрифт Bickham Script.

Шрифт Bickham Script был создан дизайнером Ричардом Липтоном в 1997 году и затем лицензирован компанией Adobe. По словам Гдаля, до 2016 года этот шрифт не имел официальной кириллической версии. Он утверждает, что нелицензированную кириллическую версию шрифта разработала российский дизайнер Александра Гофман еще в 2005 году. Именно эту версию, как заявил Гдаль, использовал Нацбанк Украины.

В Нацбанке заявили, что «проанализировали материалы публичной дискуссии» о шрифте на банкноте, и решили обновить ее дизайн. «Сегодня это дело принципа — для Национального банка Украины неприемлема ассоциация элементов дизайна банкноты с Василием Стусом с работой гражданки страны-агрессора», — заявил регулятор.

«Василий Стус является совестью нации и нравственным абсолютом. Банкнота с его портретом должна быть безупречна в каждой линии. Мы не будем вступать в графологические дискуссии — у Национального банка есть лицензия и юридически вопросов здесь нет. Но для нас есть вопросы ценности. <…> Никаких российских теней на банкноте с поэтом, которого убила Россия», — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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