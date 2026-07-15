В России создали мессенджер для общения с заключенными. Сообщения в нем проходят цензуру — проверка занимает до трех рабочих дней
На сайте сервиса ZT появилась реклама мессенджера «Точка контакта» для общения с заключенными. На это обратила внимание правозащитная организация «Первый отдел». Ссылка ведет на отдельный сайт, где перечислены возможности нового мессенджера.
Сообщается, что с помощью «Точки контакта» можно будет обмениваться с заключенными короткими текстовыми сообщениями и письмами, голосовыми и видеосообщениями, а также фотографиями и другими файлами. Кроме того, через мессенджер можно будет подавать заявления и обращения, отслеживая их статус.
Сервис будет платным: сообщение до 200 знаков стоит чуть больше трех рублей, письмо до 2500 знаков — 35 рублей. Это в два раза дешевле, чем отправка бланка через ZT или сервис «ФСИН-письмо», отмечает «Первый отдел». Переписка будет проходить проверку цензора, которая занимает до трех рабочих дней.
Заключенному также можно оформить подписку на развлекательный контент в разных категориях: спорт, музыка, юмор и новости. Подписка на один раздел стоит 99 рублей. Сколько она действует — не уточняется.
Разработчики обещают, что в ближайшее время «Точка контакта» появится в магазинах приложений App Store, Google Play и RuStore. Пока его можно скачать напрямую с сайта в виде APK-файла для смартфонов с Android.
На сайте утверждается, что сервис уже работает в двух колониях Ленинградской области и одной колонии в Псковской области. При этом из инструкции непонятно, как именно заключенный может зарегистрироваться в системе.