На сайте сервиса появилась реклама мессенджера «Точка контакта» для общения с заключенными. На это обратила внимание правозащитная организация «Первый отдел». Ссылка ведет на отдельный сайт, где перечислены возможности нового мессенджера.

Сообщается, что с помощью «Точки контакта» можно будет обмениваться с заключенными короткими текстовыми сообщениями и письмами, голосовыми и видеосообщениями, а также фотографиями и другими файлами. Кроме того, через мессенджер можно будет подавать заявления и обращения, отслеживая их статус.

Сервис будет платным: сообщение до 200 знаков стоит чуть больше трех рублей, письмо до 2500 знаков — 35 рублей. Это в два раза дешевле, чем отправка бланка через ZT или сервис «ФСИН-письмо», отмечает «Первый отдел». Переписка будет проходить проверку цензора, которая занимает до трех рабочих дней.

Заключенному также можно оформить подписку на развлекательный контент в разных категориях: спорт, музыка, юмор и новости. Подписка на один раздел стоит 99 рублей. Сколько она действует — не уточняется.

Разработчики обещают, что в ближайшее время «Точка контакта» появится в магазинах приложений App Store, Google Play и RuStore. Пока его можно скачать напрямую с сайта в виде для смартфонов с Android.

На сайте утверждается, что сервис уже работает в двух колониях Ленинградской области и одной колонии в Псковской области. При этом из инструкции непонятно, как именно заключенный может зарегистрироваться в системе.

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