В Новосибирске рядом с жилыми домами образовалась большая яма из-за прорыва трубы. Часть города осталась без воды

Часть домов на левом берегу Новосибирска осталась без воды из-за аварии в Горском микрорайоне. Об этом пишет местное издание НГС.

12 июля в Горском микрорайоне рядом с жилыми домами произошел обвал грунта, там образовалась большая яма. Причиной стала поломка канализационного коллектора на глубине 15 метров — вытекающая из него вода размыла грунт и повредила водопроводную трубу.

Из-за аварии без воды остались Кировский и Ленинский районы Новосибирска. 14 июля в городе ввели режим повышенной готовности. На видео, которые публиковали местные СМИ, видно, как еще 14 июля яма увеличивалась — туда падал грунт и продолжала поступать вода из трубы.

Жители города рассказывали об очередях за питьевой водой в магазинах.

Спасатели до 5 утра 15 июля откачивали воду из ямы. Днем мэрия Новосибирска отчиталась, что водоснабжение полностью восстановили потребителям Ленинского, Кировского районов и нескольких микрорайонов левобережной части Советского района. Судя по сообщениям местных жителей, вода появилась еще не во всех жилых домах.