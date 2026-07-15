В Челябинске в очереди на заправке один водитель ранил другого из травматического пистолета. Стрелявшего задержали

В Челябинске в очереди на заправку произошла стрельба: один водитель ранил другого из травматического пистолета, сообщает 74.ru. Раненого госпитализировали.

Как рассказали очевидцы, конфликт произошел еще 11 июля на заправке «Газпром» на улице Луценко. Житель Челябинска хотел заправиться без очереди, ему сделали замечание, а в ответ он открыл стрельбу.

«Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет, — рассказал свидетель происшествия. — А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, и куда могла прилететь пуля? Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало».

После случившегося стрелявший сбежал с места происшествия. В полиции сообщили, что его нашли и задержали. Нападавшим оказался 26-летний житель города. Травматическое оружие, из которого он стрелял, ищут.

Возбуждено уголовное дело о побоях (116 УК). Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Пока задержанного не могут арестовать, поскольку на него наложено административное наказание за то, что он находился на улице в нетрезвом виде.

Огромные очереди на российских заправках появились на фоне топливного кризиса, который начался в стране из-за ударов украинских беспилотников по нефтяным предприятиям РФ. В очередях нередко возникают конфликты и драки, иногда с применением оружия.

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В очередях за бензином в России то и дело вспыхивают конфликты. Доходит даже до драк — иногда с оружием Фиксируем новый этап топливного кризиса

Что еще происходит в очередях

В очередях за бензином в России то и дело вспыхивают конфликты. Доходит даже до драк — иногда с оружием Фиксируем новый этап топливного кризиса