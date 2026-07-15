«Росатом»: главный инженер Запорожской АЭС погиб при атаке украинского дрона

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб при ударе украинского дрона. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По данным Лихачева, дрон атаковал служебный автомобиль Яковлева «на границе промышленной площадки станции и города Энергодар». Вместе с инженером погиб водитель.

«Мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию. Политическое руководство страны проинформировано», — отметил Лихачев.

ВСУ произошедшее не комментировали.

Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года.