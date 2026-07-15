Парламент Франции легализовал эвтаназию

Национальное собрание Франции легализовало эвтаназию. Соответствующий законопроект получил 291 голос за при 241 голосе против.

Право на эвтаназию получат совершеннолетние граждане страны, у которых есть неизлечимые болезни на последних стадиях. Обязательным условием будет наличие постоянных физических или психологических страданий, которые невозможно облегчить лечением.

Человек, который хочет уйти из жизни, после получения разрешения от комиссии врачей и по истечении дополнительного срока, во время которого он может передумать, должен будет сам ввести себе смертельную инъекцию.

Врач или медсестра могут сделать укол только в случае, если пациент не в состоянии сделать это самостоятельно.

Франция стала 11-й страной в мире, легализовавшей добровольный уход из жизни. В Европе эвтаназия разрешена также в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Португалии и Испании.

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