МВД РФ пообещало отменить штрафы за неправильную парковку в очередях за бензином

Штрафы за нарушение правил стоянки и остановки, выписанные российским водителям, стоящим в очередях за бензином, будут отменены, пообещала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — заявила она.

Из комментария Волк следует, что штрафы будут отменять после соответствующего обращения водителя.

На выписанные штрафы водителям, стоящим в очередях за бензином, жаловались жители Саратовской области. Нарушение правил парковки и остановки в районах АЗС там фиксировали автоматические комплексы. С 1 июля, заявила Волк, они отключены.

В России продолжается топливный кризис, вызванный ударами украинских беспилотников по НПЗ, люди вынуждены часами ждать бензина на АЗС. «Медуза» ранее рассказывала о конфликтах, которые происходят в очередях за бензином по всей России.

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