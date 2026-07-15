Электрика из Берлина обвинили в изнасиловании 14 женщин. Он подмешивал им снотворное в алкоголь и записывал насилие на видео
Прокуратура Берлина предъявила обвинение 68-летнему мужчине по делу об изнасилованиях, сообщает Tagesschau.
По версии следствия, мужчина, работавший электриком, знакомился с женщинами через приложения для онлайн-знакомств, доводил их до бессознательного состояния с помощью алкоголя и снотворного, насиловал и записывал это на видео.
В прокуратуре заявили, что женщины не знали, что их изнасиловали. О произошедшем они узнали уже во время следствия.
Задержанному предъявили обвинения в изнасиловании 14 женщин. При этом прокуратура считает, что жертвами преступника могли быть в общей сложности 58 женщин, следователям известны имена 30 из них, данные об остальных устанавливаются.
Полиция Берлина заподозрила мужчину в изнасилованиях после того, как год назад он появился в чате с другим подозреваемым в аналогичных преступлениях. Тогда же следователи провели у 68-летнего мужчины обыск и изъяли различные носители информации. В феврале 2026-го следователи обнаружили там видеозаписи сексуализированных преступлений, в марте его задержали.