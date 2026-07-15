Чехия выдала Германии трансгендерную неонацистку, сбежавшую от тюрьмы. Ее транспереход считают провокацией

Чехия 15 июля экстрадировала в Германию немецкую трансгендерную неонацистку Марлу Свенью Либих. Ее поместили в женскую тюрьму в Хемнице, однако окончательное решение о том, будет ли она отбывать наказание в женской или мужской тюрьме, пока не принято. Об этом сообщает DW.

Марла Свенья Либих (до трансперехода — Свен Либих) много лет была известна как неонацистская активистка из города Галле, земля Саксония-Анхальт. Она не раз делала гомофобные и трансфобные заявления. В 2022 году она назвала участников ЛГБТК-прайда в Галле «паразитами общества», а в 2023 году рассуждала о якобы существующем «трансфашизме».

Michal Cizek / AFP / Scanpix / LETA

В 2023 году суд в Галле приговорил Либих к 18 месяцам тюрьмы за разжигание ненависти и клевету. Это был ее первый реальный тюремный срок. В августе 2025 года Либих должна была явиться в женскую тюрьму, но она сбежала. Ее задержали в Чехии в апреле 2026-го.

Либих сменила гендерный маркер в документах в конце 2024 года — вскоре после того, как в Германии был принят закон, позволяющий менять гендерный маркер только на основании заявления в ЗАГС (раньше до этого требовалось заключение врачей и постановление суда). При этом транспереход Либих рассматривался как провокация и запустил дискуссию о лазейках в законе.

Немецкий вещатель MDR сообщал, что в декабре 2025 года чиновники из Саксонии-Анхальт обратились в суд с требованием отменить изменение гендерного маркера Либих. По информации MDR, сама Либих якобы планировала еще раз изменить свой гендер на «другой» и взять имя .