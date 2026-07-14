В Ленинградской области ввели лимиты на топливо для чиновников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ввести ограничения на заправку служебных машин. Для чиновников будут действовать те же лимиты, что и для местных жителей.

Глава региона отметил, что «власть должна подавать пример», когда просит жителей с пониманием относиться «к временным сложностям с топливом».

«Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — заявил Дрозденко.

В Петербурге для чиновников таких ограничений не вводили, но служебные авто заправляются в общем порядке на сети АЗС «Роснефть», говорят источники «Ротонды». Однако на горячей линии журналисту издания сообщали, что служебные машины должны пропускать без очереди.

В Ленинградской области сети АЗС сами устанавливают лимиты по продаже топлива, пишет «Медиазона». Например, в конце июня «Лукойл» продавал не больше 30 литров в одни руки.

Ограничения на продажу топлива в России начали вводить на фоне топливного кризиса, который усугубился из-за ударов украинских беспилотников по российским нефтяным предприятиям.

топливный кризис в России

«Медуза» оценила масштабы топливного кризиса в России — на основе данных биржевых торгов Цена — на 40% вверх, продажи — на 40% вниз

топливный кризис в России

«Медуза» оценила масштабы топливного кризиса в России — на основе данных биржевых торгов Цена — на 40% вверх, продажи — на 40% вниз