Путин поручил «упростить условия» для малого и среднего бизнеса в России

Правительство РФ должно «рассмотреть вопрос об упрощении условий» ведения предпринимательской деятельности для малого и среднего бизнеса, занимающего производством товаров.

Соответствующее поручение дал президент РФ по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума. Список поручений опубликован на сайте Кремля, он датирован 11 июля, но российские СМИ обратили внимание на него только сейчас.

Отчитаться о ходе «рассмотрения вопроса об упрощении условий» для малого и среднего бизнеса правительство должно до 1 октября 2026 года.

В список поручений также входит внесение в законодательство поправок, сохраняющих упрощенную систему налогообложения при пороге доходов до 20 миллионов рублей.

Кроме того, в поручениях прописана разработка национальной стратегии развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года.

В ноябре 2025 года президент РФ подписал закон о повышении ставки НДС с 20% до 22% и снижении порога для упрощенной схемы налогообложения с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. Предполагалось, что с 2027 года порог снизят до 15 миллионов рублей, а с 2028 — до 10 миллионов рублей. Однако в июне на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ объявил, что дальнейшее снижение порога дохода для упрощенной схемы налогообложения отложат.

Российские предприниматели, комментируя изменения налогового законодательства, говорили, что будут вынуждены использовать «серые схемы» или сворачивать бизнес.

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