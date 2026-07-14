Пользователи из России пожаловались на сбои в работе сайтов Apple, Google и GitHub

Обновление. Издание «Код Дурова» пишет, что сайты Apple, Google и GitHub снова заработали в России. Всего они были недоступны около часа. Роскомнадзор заявил «Осторожно, новости», что не блокирует сайты GitHub, Google и Apple.

Российские пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам компании Apple, поисковой системы Google и хостинга IT-проектов GitHub.

Жалобы на проблемы фиксируют мониторинговые сервисы «Сбой.рф» и Downdetector. Они поступают в том числе из Москвы и Петербурга.

Некоторые пользователи также сообщали о проблемах с доступом к сайту Samsung.

Причина сбоев пока неизвестна.

«Кажется, в РФ заблокировали Google, GitHub и Apple. То, что это не сбой какой-то, свидетельствует одновременность недоступности и указание, что это именно сетевые сбои», — отмечает профильный телеграм-канал Heraks.

Официально о блокировках этих сайтов не сообщалось.