Место умершего Линдси Грэма в сенате США получит его сестра

На место умершего политика Линдси Грэма в сенате США будет выдвинута его сестра Дарлин Грэм Нордон, сообщил губернатор Южной Каролины (этот штат представлял Грэм) Генри Макмастер.

Дарлин Грэм Нордон будет сенатором до 3 января 2027 года, когда у ее умершего брата истекал очередной срок полномочий.

Назначение губернатором по своему усмотрению временного сенатора в конгресс США вместо умершего — стандартная практика в большинстве штатов. Временным сенатором может быть практически любой житель штата, он занимает место либо до конца срока умершего (если он близко), либо до перевыборов.

Линдси Грэм умер в результате осложнений болезни сердца в возрасте 71 года. Он был одним из наиболее известных приверженцев жесткой политики США в отношении России из-за ее войны с Украиной.

Сама Дарлин Грэм Нордон никогда не занималась политикой, но неоднократно принимала участие в кампаниях своего брата.

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