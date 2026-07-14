Место умершего Линдси Грэма в сенате США получит его сестра
На место умершего политика Линдси Грэма в сенате США будет выдвинута его сестра Дарлин Грэм Нордон, сообщил губернатор Южной Каролины (этот штат представлял Грэм) Генри Макмастер.
Дарлин Грэм Нордон будет сенатором до 3 января 2027 года, когда у ее умершего брата истекал очередной срок полномочий.
Назначение губернатором по своему усмотрению временного сенатора в конгресс США вместо умершего — стандартная практика в большинстве штатов. Временным сенатором может быть практически любой житель штата, он занимает место либо до конца срока умершего (если он близко), либо до перевыборов.
Линдси Грэм умер в результате осложнений болезни сердца в возрасте 71 года. Он был одним из наиболее известных приверженцев жесткой политики США в отношении России из-за ее войны с Украиной.
Сама Дарлин Грэм Нордон никогда не занималась политикой, но неоднократно принимала участие в кампаниях своего брата.