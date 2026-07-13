В Приморье обрушился мост на пляже в бухте Муравьиная. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей

В Приморском крае на пляже Большая Тавайза в бухте Муравьиная обрушился мост. По данным главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона, пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Часть моста, добавил он, была в аварийном состоянии.

Издание Vl.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что в момент обрушения на мосту находились около 20 человек. По словам одной из свидетельниц, в момент обрушения моста с него в море прыгал мальчик.

По данным Vl.ru, одному из пострадавших детей оторвало палец.

Shot пишет, что купание на пляже, где обрушился мост, запрещено из-за опасных для человека медуз.