В Бангкоке загорелся паб. Погибли 27 человек, более 60 пострадали

Как минимум 27 человек погибли, еще 63 пострадали при пожаре, который произошел вечером 12 июля в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в Бангкоке, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Среди пострадавших 22 человека находятся в критическом состоянии. Их доставили в больницы.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в потолочном кондиционере. Со слов очевидцев, возгорание произошло рядом со сценой. Посетители были вынуждены бежать в другую часть заведения к пожарным выходам, которые, сообщили власти города, были заблокированы. Это затруднило эвакуацию.

Паб Rong Beer Na Lat Phrao находится рядом с популярным у иностранных туристов рынком Чатучак.

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде сообщили, что россияне не обращались к дипломатам в связи с пожаром. По последней информации, полученной посольством от властей, опознаны 10 погибших. Среди них — девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса.