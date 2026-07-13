Умер новозеландский актер Сэм Нил, игравший в «Парке Юрского периода» и «Острых козырьках»

Новозеландский актер Сэм Нил умер в возрасте 78 лет. Семья Нила сообщила, что актер умер в одной из клиник Сиднея в окружении родных и близких. В конце апреля Нил объявил об успешном завершении борьбы с онкологическим заболеванием, которое ему диагностировали в 2022 году.

Соболезнования в связи со смертью актера выразил, в числе прочих, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. «Сэм боролся с болезнью с тем же достоинством, юмором и убежденностью, которые придавали силу каждому его выступлению. По нему будут сильно скорбеть и долго помнить», — написал Албаниз в соцсети X.

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Сэм Нил (полное имя Найджел Джон Дермот Нил) родился 14 сентября 1947 года в Северной Ирландии, где в тот момент служил его отец. В 1954 году семья Нила вернулась на родину отца — в Новую Зеландию. Нил начинал как театральный актер. Прорывом в его карьере стала роль в «Спящих собаках» (1977) — первом новозеландском фильме, который шел в широком прокате в США. После этого Нил стал появляться в голливудских фильмах.

В 1993 году Нил сыграл в фильме «Пианино» (режиссер и сценарист Джейн Кэмпион). Эта лента получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и несколько «Оскаров». В том же году вышел «Парк Юрского периода», снятый Стивеном Спилбергом, одну из ролей в котором сыграл Нил. В последующие годы актер снялся в нескольких сиквелах этой франшизы. Нил также играл в сериалах «Острые козырьки» и «Тюдоры» и появлялся в эпизодах «Симпсонов» и «Рика и Морти». За роль в мини-сериале «Рейли: Король шпионов» (1983 год) его номинировали на «Золотой глобус»

Всего за 50 лет карьеры актер снялся более чем в 150 фильмах и сериалах.