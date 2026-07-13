Причиной смерти сенатора Линдси Грэма назвали расслоение аорты

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, по предварительным данным, умер в результате осложнений болезни сердца.

Как сообщил офис сенатора, причиной смерти Грэма стало «расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания».

Окончательные выводы, говорится в заявлении, которое цитирует Politico, будут сделаны после получения результатов токсикологических и микроскопических исследований.

Линдси Грэм скоропостижно умер вечером 11 июля в возрасте 71 года. Грэм был сенатором четыре срока. Он был одним из самых известных приверженцев жесткой политики США, в том числе в отношении России. «Медуза» подробно рассказывала, чем еще известен Грэм.

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