Минобороны РФ нанесло удары по портам в Одесской области. Есть раненые

Войска РФ в ночь на 13 июля нанесли удары по портам Украины в Одесской области, сообщило Минобороны России. Ведомство заявляет, что целью ударов стали объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, которые использовались для хранения военных грузов.

Три человека получили ранения в Одессе в результате российской атаки, сообщил глава военной администрации города Сергей Лысак. Удары пришлись по территории автотранспортного предприятия, загорелись автобусы. Также повреждены четыре частных дома.

Поздно вечером глава Одесской области Олег Кипер также сообщал, что в Одесском районе один российский беспилотник попал в верхние этажи многоэтажного жилого дома, другой повредил крышу строительного супермаркета.

В Запорожье шесть человек, включая ребенка, получили ранения в результате атаки российских беспилотников поздно вечером 12 июля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В многоквартирном доме загорелись квартиры со второго по четвертый этажи.

Обновление. Два человека погибли, 11 человек ранены в результате атаки на Запорожье, сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров.

Всего за минувшие сутки в Запорожской области в результате российских ударов пострадали 13 человек, заявили местные власти. Повреждены 11 многоэтажных домов.