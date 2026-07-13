Отдел расследований ФБК возглавит Георгий Албуров, на этом посту он заменит Марию Певчих. Об этом сообщила сама Певчих.

Певчих объяснила свой уход с поста поступлением в Гарвард. «Придумала я эту авантюру в 2007, но вот, только сейчас получилось реализовать», — написала она.

Певчих уточнила, что Албуров станет руководителем отдела расследований ФБК временно — «на ближайший год».

Албуров в 2010-х годах на протяжении нескольких лет уже возглавлял отдел расследований ФБК. Затем на этом посту его сменила Певчих.