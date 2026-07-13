Комик и продюсер Михаил Галустян анонсировал выход шоу «Битва дронов» на российском ТВ, сообщает ТАСС.

О подготовке телешоу Галустян рассказал во время встречи с Владимиром Путиным на форуме «Все для Победы!»

«Шоу «Битва дронов», которые мы придумали — это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами родины. Участники , студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде, — сказал Галустян.

Путин в ответ сказал: «Успехов. Пропаганда — чрезвычайно важная вещь».

В последние месяцы власти РФ в условиях нехватки добровольцев активно заманивают на войну студентов. В рекламных материалах утверждается, что они будут операторами дронов вдалеке от линии фронта на протяжении одного года. Это ложь: все контракты с Минобороны в условиях войны бессрочные, а прикрепление к тому или иному роду войск всегда остается на усмотрение командования.

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