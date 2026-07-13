Бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк получил российское гражданство

Бельгийский дизайнер Пьер Леклерк стал гражданином России, следует из указа Владимира Путина.

Леклерк — бывший дизайнер BMW. Среди прочего, он разработал дизайн внедорожников BMW X5 и X6.

В 2013-2017 годах Леклерк возглавлял отдел дизайна в китайском автоконцерне Great Wall Motors, где курировал такие проекты, как внедорожник Haval H6. Затем он работал в корейской Kia Motors и перешел во французский Citroën, где до сих пор возглавляет отдел дизайна.

Почему он решил получить российский паспорт, неизвестно.