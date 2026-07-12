В результате стрельбы на уличном фестивале в Торонто погибли два человека, трое ранены

На уличном фестивале в канадском Торонто произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, сообщает CNN со ссылкой на оперативные службы и власти города. Три человека, по данным полиции, получили ранения. В каком состоянии находятся пострадавшие, полиция не уточняет, пишет Reuters.

Обстоятельства произошедшего правоохранительные органы официально пока не раскрывают. По неофициальным данным, сообщает CNN, стрельбу открыли два человека, пытаясь попасть друг в друга. Стрелявших разыскивают. На месте происшествия обнаружены две единицы огнестрельного оружия.

Премьер-министр Марк Карни назвал произошедшее «ужасным». «Я молюсь о семьях, скорбящих по своим близким, о тех, кто находится в критическом состоянии, и обо всех, кого затронуло это ужасное событие», — написал Карни в соцсети X.

Стрельба произошла во время Salsa on St. Clair — крупнейшего в Канаде латиноамериканского уличного фестиваля, который проводят в центре Торонто. На сайте фестиваля сообщается, что он проводится 22 года и его посещают более 900 тысяч человек.