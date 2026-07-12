Умер американский сенатор Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер в возрасте 71 года после «короткой и неожиданной болезни». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на офис сенатора, никаких подробностей пока неизвестно.

Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA

Грэм был одним из самых жестких критиков властей РФ и неоднократно вносил законопроекты о санкциях в отношении России. В феврале 2024 года Росфинмониторинг включил его в «Перечень экстремистов и террористов».

Он также выступал за жесткую внешнюю политику США и усиление американских вооруженных сил. Считается, что Грэм сыграл большую роль в том, что президент США Дональд Трамп решил начать войну с Ираном.

Трамп написал в своей соцсети Truth: «Сенатор Линдси Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линдcи будет очень не хватать».

10 июля, отмечают украинские СМИ, Грэм посещал Киев, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.