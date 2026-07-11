В Сумах в результате российского удара погибли четыре человека. Еще 17 получили ранения

Российские военные днем 11 июля нанесли удар по центру Сум, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил глава областной гражданской администрации Олег Григоров.

По данным Григорова, две управляемые авиабомбы взорвались в людном месте, где находились гражданские лица. В эпицентре одного из ударов оказалась остановка общественного транспорта.

Среди погибших — один ребенок. Еще 17 человек получили ранения.

Это уже второй удар по Сумам с начала месяца, который приводит к многочисленным жертвам среди гражданских лиц. 3 июля под атаку попали многоэтажка и магазин в центре города, тогда погибли три человека, 27 получили ранения.

Сумы находятся примерно в 35 километрах от линии фронта, которая в этой части проходит вблизи российско-украинской границы.