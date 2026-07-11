«Основы российской государственности» станут обязательным предметом во всех вузах России
В российских вузах появятся четыре предмета, которые будут обязательными для изучения всеми студентами. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Эти предметы — русский язык, философия, история и «Основы российской государственности».
Фальков подчеркнул, что эти дисциплины будут «изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами, независимо опять же от формы и уровня обучения». Когда именно это произойдет, министр не уточнил.
Курс «Основы российской государственности», разработанный под руководством политического блока администрации президента РФ, начали преподавать в отдельных российских вузах в 2023 году. Источники «Медузы» в Кремле говорили, что его основная цель — превратить студентов в «патриотическую интеллигенцию».