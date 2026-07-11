Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался деятельностью «модного гуру» Артура Ситы

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах проверки деятельности «модного гуру» Артура Ситы, которого обвиняют в насилии над последователями, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее поручение Бастрыкин дал главе управления СК по Москве Дмитрию Беляеву.

В пресс-релизе СК говорится, что ведомству стало известно об Артуре Сите из сюжета на одном из федеральных телеканалов. В нем сообщалось о десятках заявлений в следственные органы, которые написали бывшие последователи Ситы.

Артур Сита (настоящее имя — Артур Мамедов) — основатель секты, называющий себя «модный гуру», который обещает своим последователям «просветление» и «мгновенное избавление» от депрессии. «Медуза» писала о нем еще в 2024 году - в материале журналистки Ксении Морозовой рассказывалось о том, как Сита выстроил целую бизнес-империю на рабском труде своих последователей.

В 2026 году к секте снова было привлечено общественное внимание, когда соведущая ютьюб-канала Ситы, Лола Груздева, ушедшая из секты, обвинила ее создателя в абьюзе и домогательствах. Затем обвинения в груминге в адрес Ситы озвучила 18-летняя Елизавета Зотова, которая попала в секту еще подростком.

Выпуск «Что случилось» с журналисткой Ксенией Морозовой

Насилие, груминг и гарем Артура Ситы I Новые свидетельства Meduza

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