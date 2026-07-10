В России возбудили первые уголовные дела о госизмене из-за «звезд» в телеграме — их отправили РДК и легиону «Свобода России»
В России начали заводить дела по статье о государственной измене (275 УК) за использование платных реакций в телеграме, сообщил телеграм-канал «Тюремный адвокат». По его информации, это первые подобные случаи в российской судебной практике. Подробностей его авторы не привели.
Ранее подобные дела квалифицировались по статье о содействии террористической деятельности (205.1 УК). Как и статья о госизмене, она предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Медиазона» уточняет, что речь в публикации «Тюремного адвоката» идет о делах, когда «звезды» — виртуальная валюта Telegram Stars — отправлялись каналам «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России». В России оба формирования внесены в список террористических организаций.
Издание добавляет, что производство по одному делу о госизмене за «звезды» началось в 2026 году, а пожертвование сделали в 2025-м.
Внутренняя валюта Telegram Stars была запущена в июне 2024 года. Ее можно использовать для оплаты цифровых продуктов в мессенджере, а также для отправки подарков или поддержки авторов контента. Звезды можно обменять на криптовалюту Toncoin.
Как минимум с февраля 2026 года, в России начали возбуждать уголовные дела против людей, которые ставили «звезды» публикациям организаций, объявленных в стране незаконными. Всех задержанных подозревали в финансировании терроризма.