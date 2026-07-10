В Москве «Газель» врезалась в автобус. 25 человек пострадали

Автомобиль «Газель» врезался в автобус на Нижегородской улице в Москве, сообщили в городской Госавтоинспекции. Как заявили ТАСС в оперативных службах, в результате аварии пострадали 25 человек, включая водителя автобуса. Состояние пострадавших уточняется.

По словам собеседника агентства, автобус после столкновения с «Газелью» врезался в рекламный щит. В департаменте транспорта сообщили, что водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения — совершил резкий маневр и подрезал автобус.

Msk1.ru опубликовал видео момента аварии. Вероятно, его записал видеорегистратор одной из машин, проезжавшей мимо.