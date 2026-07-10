В Англии найдена мертвой бывшая депутат парламента Энн Виддекомб. Полиция задержала подозреваемого в убийстве

В Англии найдена мертвой бывший депутат британского парламента, 78-летняя Энн Виддекомб. Полиция графств Девон и Корнуолл в связи со смертью политика начала расследование об убийстве, сообщает Sky News.

В полиции сообщили, что около полудня приехали по вызову в дом Виддекомб, где обнаружили ее тело с серьезными травмами.

Вечером полиция объявила, что по подозрению в убийстве Виддекомб задержан 26-летний мужчина, гражданин Великобритании. Никаких подробностей о нем и его мотивах в полиции не сообщили.

Убийство Виддекомб пока не рассматривается как террористический акт или политически мотивированное преступление.

Энн Виддекомб родилась в 1947 году в графстве Сомерсет. Она была членом парламента от Консервативной партии с 1987 по 2010 год. Виддекомб была известна своими консервативными взглядами, особенно по вопросам семьи, иммиграции и европейской интеграции. С 2019 по 2020 год она была членом Европарламента от партии «Брекзит».