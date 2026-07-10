Суд взыскал с МВД почти 300 тысяч рублей в пользу россиянки, получившей загранпаспорт с ошибкой

Суд в Приморском крае взыскал с МВД 298,5 тысячи рублей в пользу россиянки, которая получила загранпаспорт с некорректными данными и не смогла пройти с ним пограничный контроль при вылете в другую страну. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В паспорте была техническая ошибка в машиночитаемой строке. Это обнаружилось на погранконтроле на территории другого государства. Паспорт аннулировали, а женщину поместили в камеру временного содержания. Ее несовершеннолетнего сына на это время за отдельную плату разместили в отеле.

В сообщении суда говорится, что женщина пыталась связаться с посольством России в Таиланде, миграционным отделом и турфирмой. В итоге через некоторое время ей удалось вернуться в Россию вместе с сыном за свой счет.

Суд постановил, что МВД должно возместить ущерб, а также компенсировать моральный вред и судебные расходы. МВД пыталось оспорить сумму, указав в том числе, что полиция изготовила новый паспорт и возместила в полном объеме расходы на несостоявшейся отдых.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда пришла к выводу, что оснований для снижения первоначально определенной суммы нет.

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