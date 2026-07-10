Пассажир Ryanair едва не вылетел из самолета через разбившийся иллюминатор

На рейсе авиакомпании Ryanair мужчину наполовину затянуло в разбившийся иллюминатор самолета. Инцидент произошел утром в пятницу, 10 июля. Самолет выполнял рейс из греческого города Салоники в немецкий Мемминген.

Как сообщает греческое издание ERT News, через несколько минут после взлета от двигателя оторвалась деталь, которая ударила в иллюминатор и разбила стекло. В результате сидящего рядом мужчину начало затягивать наружу потоком воздуха.

Пострадавшим оказался 61-летний гражданин Сербии, уточняет The Guardian. Его удалось спасти благодаря тому, что сидевшая рядом жена удержала его за ноги. Пострадавшего доставили в больницу в шоковом состоянии и с ожогами от ледяного ветра.

Сразу же после инцидента пилот вернул самолет в аэропорт Салоников. Других пострадавших нет.