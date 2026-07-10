Hürriyet: Турция продаст российские C-400 одной из стран Персидского залива

Турция собирается продать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, приобретенные у Москвы девять лет назад, одной из стран Персидского залива, пишет газета Hürriyet, ссылаясь на собственную информацию.

По словам одних источников, покупателем российских ЗРК станут Объединенные Арабские Эмираты, по словам других — Катар.

По данным газеты, как ожидается, о сделке объявят 10 июля. Накануне стороны «устраняли последние разногласия», пишет Hürriyet.

При этом для продажи С-400 необходимо, чтобы сделку одобрила Москва — это предполагает соглашение, заключенное при покупке комплексов Анкарой. Hürriyet сообщала 9 июля, что Анкара «прощупывает позицию российской стороны», которая «в принципе не возражает против такого варианта».

Турция в 2017 году купила у России зенитные ракетные комплексы С-400, заключив контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов. Из-за этого США ввели санкции и отказались поставлять Турции оборудование для истребителей F-35, а также приостановили участие Анкары в программе выпуска этих самолетов.

На протяжении последних лет Турция стремилась вернуть комплексы С-400 — в частности, этот вопрос обсуждался на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным в Туркменистане в декабре 2025 года. Турция обсуждала с США различные варианты: хранение комплексов на складах, демонтаж пусковых механизмов с их последующим размещением на совместном объекте либо перевод систем в подтверждаемое небоевое состояние.

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