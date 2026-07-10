«Би-би-си»: на войне России с Украиной погибли более 3500 иностранцев, завербованных в российские войска

Более 3500 иностранцев, сражавшихся на стороне России, погибли в ходе большой российско-украинской войны, выяснили журналисты «Би-би-си», которые вместе с «Медиазоной» ведут поименный список погибших.

В числе погибших иностранцев 2304 солдата из Северной Кореи, чьи данные установила «Корейская служба Би-би-си», изучив спутниковые снимки и фотографии нового военного мемориала павших в Пхеньяне.

Еще 1285 погибших — выходцы из более чем 40 стран. В их числе — страны СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан), африканские государства, а также страны дальнего зарубежья — Куба, Непал, Индия, Шри-Ланка, Йемен.

По данным НАТО, в российской армии воюют примерно 24 тысячи иностранных наемников из 44 стран, сообщил «Русской службе Би-би-си» высокопоставленный чиновник альянса на саммите в Анкаре. По его словам, большую часть составляют выходцы из африканских государств.

Всего в поименном списке погибших, который ведут журналисты, сейчас 233 033 имени военных, погибших с российской стороны.

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