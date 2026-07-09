Заводы в России начали получать штрафы за недобор сотрудников в «мобилизационный резерв»

В Кировской области электромашиностроительный завод «Лепсе» оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за того, что его руководство не смогло обеспечить нужную численность , пишет «Верстка».

В постановлении суда, которое обнаружили журналисты, говорится, что завод должен был до 4 марта обеспечить выполнение квоты по численности сотрудников в «мобилизационном резерве». Но сделать этого руководство предприятия не смогло, и в начале июня завод был оштрафован по статье о неисполнении решения губернатора или оперштаба региона.

Юристы предприятия заявили, что руководство принимало меры по набору, однако агитация сотрудников оказалась «безрезультативной», пишет «Верстка». По словам юристов, подходящих кандидатов на вступление в резерв не нашлось, но сейчас квота уже обеспечена.

«Медиазона» обнаружила, что штрафы за недобор резервистов получили как минимум еще два кировских предприятия — заводы «Сельмаш» и «Маяк».

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