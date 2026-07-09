Заместитель губернатора Курской области попал в ДТП. В аварии погибла 15-летняя девушка

В Конышевском районе Курской области произошло ДТП с участием первого заместителя губернатора Александра Чепика.

В результате аварии погибла 15-летняя девушка. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, она ехала в машине, за рулем которой был ее брат. Он не справился с управлением, и автомобиль, вылетев на встречную полосу, столкнулся с машиной Чепика, в которой он был на пассажирском месте.

Еще три человека пострадали в ДТП — это брат погибшей девушки, который был за рулем, а также два сотрудника районной газеты.

Хинштейн пообещал, что причины аварии будут установлены в рамках расследования. Чепик принес соболезнования семье погибшей. «Быть даже косвенно вовлеченным в события, повлекшие такую страшную трагедию, — это огромный моральный груз. Сам отец, но даже близко не могу представить, каково сейчас родным», — сказал он.