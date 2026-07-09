Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов подал в Конституционный суд России жалобу на алименты в 90 миллионов рублей

Футболист Матвей Сафонов — вратарь сборной России и французского клуба ПСЖ — обратился в Конституционный суд РФ из-за алиментов в размере 90 миллионов рублей, которые он выплатил на содержание дочери.

Как пишут «Ведомости», Сафонов просит признать не соответствующими Конституции некоторые положения Семейного кодекса, утверждая, что они препятствуют установлению размера алиментов соразмерно реальным потребностям ребенка.

Так, в жалобе говорится, что отсутствие верхних пределов размера алиментов создает риск злоупотреблений со стороны родителя, получающего выплаты, и его необоснованного обогащения.

В качестве примера Сафонов приводит обстоятельства своего дела, в рамках которого суд обязал его выплачивать алименты в размере одной четвертой от заработка ежемесячно.

Сафонов, выступая за футбольный клуб «Краснодар» (2017-2024 годы), получал ежемесячный доход в размере 8–12,5 миллиона рублей. В ПСЖ, куда он перешел в 2024 году, Сафонов, по данным французских СМИ, получает 250 тысяч евро в месяц (около 21,7 миллиона рублей по курсу на 8 июля).

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы, рассмотрев иск бывшей жены футболиста Анастасии Сафоновой (Казачек), обязал Сафонова выплатить алименты начиная с 18 января 2022 года.

Бывшая жена, следует из жалобы в КС, предоставила суду расчеты, где подтверждала свои намерения тратить на ребенка не менее 2,5 миллиона рублей в месяц. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям маленькой девочки, но и превышает официальные доходы бывшей супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях.

В итоге Сафонов в рамках исполнительного производства выплатил задолженность 61,2 миллиона рублей за период с 18 января 2022 года по 28 мая 2025 года. Общая сумма алиментов, перечисленная на содержание дочери на момент составления жалобы в КС, составляла более 90 миллионов рублей.

Бывшая жена Сафонова продолжает судиться с футболистом, утверждая, что он с июля 2024 года не выплачивает алименты из доходов, которые получает в ПСЖ, и не участвует в воспитании дочери. Сафонова сообщила «Ведомостям», что соответствующие дела готовятся к слушанию в Мосгорсуде. Попытку оспорить нормы Семейного кодекса в Конституционном суде она назвала «позором».

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что КС вряд ли признает неконституционным пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ, который оспаривает Сафонов. Они, в частности, указали, что Семейный кодекс позволяет устанавливать и фиксированную сумму алиментов, если долевое взыскание существенно нарушает интересы одной из сторон. Также в Семейном кодексе есть возможность сократить долю или перечислять половину алиментов на счет ребенка, а не бывшего супруга.

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