Умерла певица Бонни Тайлер

Британская поп-певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет.

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С мая она находилась в больнице в португальском городе Фару, где перенесла экстренную операцию на кишечнике. В связи с операцией певицу ввели в искусственную кому. В середине июня Тайлер вывели из комы, но она оставалась в тяжелом состоянии.

В заявлении, опубликованном на сайте певицы, говорится, что она неожиданно скончалась накануне ночью в больнице, где продолжала лечение. Тайлер госпитализировали накануне концертного тура, запланированного на лето.

Бонни Тайлер получила известность в 1970-е — 1980-е годы благодаря таким хитам, как «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» и «Itʼs a Heartache». На счету певицы 18 студийных альбомов, последний из которых «The Best Is Yet to Come» вышел в 2021 году.

Bonnie Tyler — Total Eclipse of the Heart (Turn Around) (Official Video) bonnietylerVEVO

Bonnie Tyler — Holding Out For A Hero (Official HD Video) bonnietylerVEVO

Bonnie Tyler — Itʼs A Heartache (Official HD Video) Bonnie Tyler