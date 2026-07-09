Объявлены претенденты на «Эмми-2026». Больше всего номинаций у «Больницы Питт», «Хитростей» и «Бухты вдов»

Академия телевизионных наук и искусств США объявила номинантов 78-й телевизионной премии «Эмми». В прямом эфире их представили лауреаты премии актриса Лиза Колон-Зайас («Медведь») и актер Джефф Хиллер («Кто-то где-то», «Бухта вдов»).

Больше всего номинаций у медицинской драмы «Больница Питт». Сериал претендует на награды в 25 номинациях. На втором месте по числу номинаций «Хитрости» (24), на третьем — «Бухта вдов» (19), который вышел только в конце апреля. Среди платформ больше всего номинаций получили HBO Max (122), Netflix (111) и Apple TV (87).

В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи королевств», «Рай», «Больница Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи».

В категории «Лучший комедийный сериал» на награду претендуют «Начальная школа „Эбботт“», «Медведь», «Никто этого не хочет», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Убийства в одном здании», «Терапия» и «Бухта вдов».

На награду за «Лучший мини-сериал или антология» претендуют «Чудовище внутри меня», «Грызня», «Во всем виновата она», «ГКС Сент-Луис» и «История любви».

В номинации «Лучшая актриса драматического сериала» представлены Кэрри Кун («Позолоченный век»), Чейз Инфинити («Заветы»), Кери Рассел («Дипломатка»), Рэй Сихорн («Одна из многих») и Зендея («Эйфория»).

В категории «Лучший актер драматического сериала» на «Эмми» претендуют Стерлинг К. Браун («Рай»), Гэри Олдман («Медленные лошади»), Марк Руффало («Задание»), Руфус Сьюэлл («Дипломатка») и Ноа Уайли («Больница Питт»).

На награду в номинации «Лучшая актриса в комедийном сериале» претендуют Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»), Айо Эдебири («Медведь»), Эль Фаннинг («У Марго проблемы с деньгами»), Лиза Кудроу («Возвращение») и Джин Смарт («Хитрости»).

В аналогичной категории для актеров представлены Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»), Мэттью Риз («Бухта вдов»), Стив Карелл («Рустер»), Джейсон Сигел («Терапия») и Мартин Шорт («Убийства в одном здании»).

Полный список номинантов смотрите здесь (.pdf).

Как отмечает Variety, в этом году без номинаций за актерские работы и в категории «Лучший драматический сериал» остался финальный сезон «Очень странных дел», который был очень популярен на момент выхода.

Кроме того, весь звездный актерский состав «Эйфории», за исключением Зендеи и Колмана Доминго (претендент в категории «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале»), остался без номинаций. Всего у обоих сериалов по семь номинаций — в основном технических.

Церемония 78-й телевизионной премии «Эмми» пройдет 14 сентября 2026 года. Вести церемонию будет актриса Маришка Харгитей, известная по сериалу «Скорая помощь».

В прошлом году триумфаторами «Эмми» стали сериалы «Киностудии», «Больница Питт» и «Переходный возраст».

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