Италия высылает двух сотрудников российского посольства. Их подозревают в шпионаже

Власти Италии приняли решение выслать двух военных атташе при российском посольстве в стране. Их обвиняют в причастности к шпионской деятельности, выявленной в ходе расследования, которое ведет прокуратура Рима. Об этом объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, МИД Италии только что уведомил российского посла в Риме о том, что «Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней».

«Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападения на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность», — заявили министр иностранных дел.

В МИД РФ заявили, что Россия даст «соответствующий ответ» на решение властей Италии.

7 июля прокуратура Рима сообщила о задержании двух бывших сотрудников разведывательных служб Италии. Их подозревают в том, что они передавали секретную информацию, которая касалась национальной безопасности, предполагаемому агенту российской разведки, пользующемуся дипломатическим иммунитетом в Италии.

По версии следствия, с российским агентом контактировали 59-летний уроженец Сардинии Гавино Рауль Пирас и 59-летний уроженец Матеры Винченцо Ди Паскуале. Оба подозреваемых — бывшие сотрудники Агентства внутренней информации и безопасности Италии. В деле фигурируют еще пять подозреваемых, среди которых четверо военнослужащих. Их подозревают в сборе сведений, касающихся безопасности государства, политическом или военном шпионаже, разглашении гостайны.